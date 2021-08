Episódio envolvendo vereadora de Fortaleza e guarda rende novo bate-boca na Câmara

O desentendimento entre a vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) e um agente da Guarda Municipal de Fortaleza resultou em novo bate-boca, dessa vez durante a sessão da Câmara Municipal, nesta quarta-feira (11). Ao pedir apoio aos vereadores por ter sido barrada ao tentar acessar torre de segurança, o vereador e ex-policial militar, Professor Enilson (Cidadania) acusou a parlamentar de ter tentado "invadir" o local.

Apesar de serem integrantes da base aliada ao prefeito José Sarto (PDT), a discussão se acirrou e, em determinado momento, a parlamentar chegou a pedir que o vereador tivesse "vergonha na cara".

Diante dos episódios, a bancada do PDT decidiu, após reunião na tarde de hoje, convidar o secretário Municipal de Segurança Cidadã, Cel. Eduardo Holanda, para comparecer à Câmara Municipal na quinta-feira (12), às 14h, para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Na terça-feira, Ana Paula registrou boletim de ocorrência após ter sido impedida de entrar em uma das torres de segurança instaladas na Capital.

Ainda no "pinga fogo" - quando os vereadores fazem pequenos pronunciamentos antes da leitura das matérias do dia -, a vereadora do PDT usou a tribuna para pedir apoio da Casa. Ela argumenta ter sido "empurrada" por um guarda municipal ao tentar entrar no local para fiscalizá-lo.

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) informou que instaurou um processo administrativo para apurar o caso ocorrido.

Discussão na tribuna

Após o pedido de apoio, Professor Enilson, que é o 2º vice-líder do prefeito Sarto na Câmara e ex-policial militar, defendeu a prerrogativa de fiscalização dada aos parlamentares, mas argumentou que a colega vereadora teria "invadido" a torre e sugeriu abuso de autoridade.

A fala gerou tensão, e a vereadora, interrompeu o pronunciamento, pedindo que o colega tivesse "vergonha". O presidente da sessão, vereador Adail Nunior (PDT) cortou o microfone da parlamentar e, em seguida, concedeu um direito de resposta.

No pronunciamento seguinte, a vereadora repetiu a fala, referindo-se ao colega do Cidadania. "Vossa excelência deveria ter vergonha na cara", disse. A discussão acalourada entre os dois parlamentares durou cerca de 30 minutos.

Ainda na tribuna, a Enfermeira Ana Paula disse ter sofrido violência política de gênero e voltou a repetir que teria sido destratada pelos guardas por ser mulher.

O desentendimento entre a vereadora e o servidor público da Prefeitura ocorreu na Torre Pôr do Sol, localizada na avenida Washington Soares, no bairro Coaçu.

Repercussão

Através de nota, a Prefeitura de Fortaleza afirmou que "reitera o direito e o dever do Legislativo municipal de cumprir sua missão de fiscalizar, garantindo o acesso dos vereadores a todos os equipamentos públicos, inclusive às Células de Proteção Comunitária do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU)".

O líder do prefeito na Casa, vereador Gardel Rolim (PDT), classificou o episódio como "infeliz".

"Eu tenho certeza de que a vereadora não gostaria de ter vivido e os guardas municipais não gostariam de ter vivido isso. Por orientação do prefeito Sarto e por entendimento do Coronel Holanda, já iniciou ontem um procedimento administrativo. Os guardas envolvidos se sentiram também constrangidos", disse.

Já o vereador Márcio Martins (Pros), que é líder da oposição na Câmara, disse que o corrido trata-se de uma "tragédia anunciada", visto que já ocorreu outras vezes e, segundo argumentou, não houve providências.