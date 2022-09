Em Sobral, Capitão Wagner defende atrair empresas para o interior do Ceará

O candidato a governador do Ceará Capitão Wagner (União) destacou como proposta de campanha a atração de empresas para os municípios do Interior. Wagner defende que é possível tornar o Estado atrativo para indústria de energias, com foco na criação de emprego, geração de renda e proteção do meio ambiente.

Ele esteve na tarde desta segunda-feira (5) em uma agenda de campanha em Sobral, na Região Norte do Estado. Ainda nesta segunda-feira, ao final da tarde, o candidato tem um encontro com apoiadores.

Wagner disse que o discurso que defende sobre o assunto é o mesmo desde a pré-campanha. "Gerar oportunidades ao cearenses. Uma das formas é atrair empresas que queiram se instalar aqui. Tenho conversado com empresas de São Paulo, de Minas Gerais", afirmou.

O candidato afirmou que há diálogo com empresas nas áreas de energia renovável como a solar, a eólica e a de hidrogênio verde. Segundo ele, são opções de investimento no Estado caso ele vença as eleições.

Capitão Wagner (União) Candidato a governador "E nossa intenção é atrair para o interior essas oportunidades estimulando essas empresas no interior. Temos grandes cidades como Sobral, Juazeiro e Fortaleza que têm regiões metropolitanas ao redor e a gente precisa fortalecer esses municípios, aproveitando a vocação de cada cidade

Legenda: Capitão Wagner é o candidato do União Brasil ao Governo do Estado Foto: Kid Júnior

Participação dos prefeitos

O candidato disse ainda que é preciso haver uma parceria com os prefeitos para incentivar a instalação das empresas.

"Sem dúvida é importante que o governador tenha diálogo com os prefeitos para que faça sua parte em relação aos tributos, de espaços que possam ser cedidos, mas é necessário que as prefeituras deem sua contribuição para instalação dessas empresas. Tanto em Sobral quanto na região metropolitana de Sobral a gente vai estar estimulando essas empresas, e buscando levar para Ibiapaba, Vale do Jaguaribe e Inhamuns", completou.