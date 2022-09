Pesquisa Ipec Ceará: Eleitorado de Bolsonaro é o que mais apoia Capitão Wagner

Em uma disputa eleitoral marcada pela articulação com candidaturas nacionais, o candidato ao Governo do Ceará Capitão Wagner (União Brasil) tem a maior conversão de apoio de uma liderança nacional no cenário estadual.

A pesquisa Ipec/TV Verdes Mares mostra que, entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, 75% deles estão propensos a votar em Capitão Wagner para governador. É o maior índice entre os três candidatos mais competitivos.

No caso de Elmano de Freitas (PT), que tem Lula (PT) como cabo eleitoral, a conversão de apoio está em 27%, abaixo do percentual de votos no adversário Roberto Cláudio (PDT), com 31%.

Já o candidato pedetista, cujo padrinho político é o presidenciável Ciro Gomes (PDT), soma 39% das intenções de voto a partir do eleitorado cirista. Atrás dele, está Capitão Wagner, com 28% das intenções de voto dos apoiadores de Ciro.

A pesquisa Ipec Ceará foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas entre o dia 29 de agosto e a última quarta-feira (31). Ao todo, foram ouvidos eleitores, de forma presencial, de 56 municípios cearenses. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Votos de Capitão Wagner para Bolsonaro

Apesar do apoio explícito de Bolsonaro a Wagner em agendas do presidente pelo Ceará, o candidato do União Brasil evita se ligar à imagem do chefe do Executivo.

Questionado sobre o apoio a Bolsonaro, Capitão Wagner tem dito que o "amplo palanque" no Ceará "não permite que tenha posicionamento por uma única candidatura".

Entre seus eleitores, 45% dizem votar em Bolsonaro para presidente, oito pontos de diferença para quem declara voto em Lula, 37%. Dos eleitorado de Wagner, 12% dizem votar para Ciro como presidente.

Confira o cruzamento de informações entre os eleitorados com base na pesquisa Ipec/TV Verdes Mares:

Como votam para governador os eleitores de Ciro Gomes

Roberto Cláudio (PDT) 39%

Capitão Wagner (União) 28%

Elmano de Freitas (PT) 11%

Chico Malta (PCB) 1%

Zé Batista (PSTU) 1%

Serley Leal (UP) 0%

Branco/Nulo 14%

Não sabe/Não respondeu 7%

Como votam para governador os eleitores de Jair Bolsonaro

Capitão Wagner (União) 75%

Roberto Cláudio (PDT) 14%

Elmano de Freitas (PT) 4%

Serley Leal (UP) 0%

Zé Batista (PSTU) 0%

Chico Malta (PCB) 0%

Branco/Nulo 2%

Não sabe/Não respondeu 4%

Como votam para governador os eleitores de Lula

Roberto Cláudio (PDT) 31%

Elmano de Freitas (PT) 27%

Capitão Wagner (União) 20%

Chico Malta (PCB) 1%

Serley Leal (UP) 0%

Zé Batista (PSTU) 0%

Branco/Nulo 9%

Não sabe/Não respondeu 11%

Como votam para presidente os eleitores de Capitão Wagner

Jair Bolsonaro (PL) 45%

Lula (PT) 37%

Ciro Gomes (PDT) 12%

Felipe d'Ávila (Novo) 1%

Simone Tebet (MDB) 1%

Pablo Marçal (Pros) 0%

Outros 0%

Branco/Nulo 2%

Não sabe/Não respondeu 2%

Como votam para presidente os eleitores de Elmano de Freitas

Lula (PT) 86%

Ciro Gomes (PDT) 8%

Jair Bolsonaro (PL) 4%

Simone Tebet (MDB) 1%

Felipe d'Ávila (Novo) 0%

Pablo Marçal (Pros) 0%

Outros 0%

Branco/Nulo 0%

Não sabe/Não respondeu 0%

Como votam para presidente os eleitores de Roberto Cláudio

Lula (PT) 65%

Ciro Gomes (PDT) 19%

Jair Bolsonaro (PL) 9%

Simone Tebet (MDB) 1%

Felipe d'Ávila (Novo) 0%

Pablo Marçal (Pros) 0%

Outros 0%

Branco/Nulo 2%

Não sabe/Não respondeu 3%

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-05276/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08708/2022.