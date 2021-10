Em momento de descontração, Sarto posa para fotos e confraterniza com oposição na Câmara

O prefeito José Sarto (PDT), que esteve presente na Câmara Municipal de Fortaleza nesta sexta-feira (1º), Dia do Vereador, ao protagonizar um momento de descontração, deixou de lado as divergências políticas e posou para fotos com parte dos parlamentares que compõem o grupo de oposião ao seu governo na Casa. O Chefe do Executivo também foi fotografado ao lado de vereadores da base governista.

O momento ocorreu ao fim de uma sessão solene, que marcou a inauguração da Central da Cidadania, um espaço de atendimento na Câmara que a partir da próxima semana irá oferecer uma série de serviços à população. O vice-prefeito Élcio Batista (PSB) também esteve presente.

Descontração

Após a solenidade, diversos vereadores se aproximaram do prefeito para fazer um registro. Entre eles, Márcio Martins (Pros) que é líder oposição, Carmelo Neto (Republicanos) e Inspetor Alberto (Pros). Esses parlamentares são críticos ao prefeito, e costumam utilizar a tribuna para realizar discursos de desaprovação a Sarto.

Legenda: Opositores cumprimentaram Sarto após sessão solene de inauguração da Central da Cidadania Foto: Felipe Azevedo

O momento, no entanto, acabou sendo de descontração, dois dias após anúnicio da nomeação do chefe de Gabinete, Elpídio Moreira, como coordenador de Articulação Política - cargo que aproxima o Executivo da Câmara.

Ao discusar no evento, o prefeito ainda pontuou a importância da oposição no processo Legislativo, e lembrou que também já foi vereador e atuou como presidente da Câmara.

Oposição na Casa

A Câmara Municipal de Fortaleza é dividida em um grupo de base e dois de oposição, um deles à direita - composto por Pros, Republicanos e PSC - e outro, à esquerda, com PT e Psol.

Legenda: Carmelo Neto, Inspetor Alberto e Márcio Martins posando para fotos com o prefeito José Sarto Foto: Felipe Azevedo

Na tribuna, os vereadores costumam defender os respectivos grupos políticos, e se dividem entre críticas e elogios aos irmãos Cid e Ciro Gomes, que comandam a cúpula governista, e ao deputado federal Capitão Wagner, uma das principais lideranças do Pros no Ceará.