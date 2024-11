Elmano testa positivo para Covid-19 e cancela agenda oficial

O governador Elmano de Freitas (PT) informou, na tarde desta quinta-feira (28), que testou positivo para a Covid-19. O político divulgou que está apenas com sintomas leves, mas precisou desmarcar compromissos oficiais.

“Já havia cancelado toda a minha agenda de hoje, e estarei afastado neste momento, em tratamento, por orientação médica”, evidenciou Elmano, em uma publicação nas redes sociais.

Elmano cumpriu uma série de agendas em Brasília, no Distrito Federal. Os compromissos incluíram reuniões com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e com a bancada de deputados federais do Ceará, entre outros encontros.

Casos de Covid-19 no Ceará

O diagnóstico ocorre em meio ao leve aumento dos casos notado desde o fim de setembro até o momento, no Ceará, conforme o monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Como mostrou uma matéria do Diário do Nordeste, a positividade nos testes de Covid-19 está em torno de 15%, de acordo com dados do informe "Cenário epidemiológico dos vírus respiratórios", publicado na última sexta-feira (22).

Por conta disso, as autoridades em saúde alertam para a necessidade de vacinação contra a doença.

Quem pode se vacinar contra a Covid-19?

A vacinação contra a Covid-19 é recomendada para públicos de todas as idades, incluindo crianças de seis meses a cinco anos, faixa etária que faz parte dos grupos prioritários. Nesse sentido, o esquema de imunização é dividido da seguinte forma:

1ª dose: crianças a partir de 6 meses.

2ª dose: conferir no cartão de vacinação o prazo definido para sua aplicação.

3ª dose: crianças a partir de 6 meses a 4 anos que receberam o esquema primário.

Já a dose ‘Bivalente’ é voltada para pessoas com mais de 12 anos que receberam apenas uma dose há quatro meses e população prioritária, sendo:

Uma dose a cada 6 meses: Idosas; imunocomprometidas; gestantes; puérperas.

Uma dose a cada 12 meses: indivíduos com comorbidades; vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores; indígenas, quilombolas, ribeirinhos e de comunidades tradicionais; privados de liberdade (maiores de 18 anos); adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas (maiores de 12 anos); funcionários do sistema prisional; em situação de rua; com deficiência permanente; trabalhadores da saúde.

Quem mora em Fortaleza pode procurar um dos 118 postos de saúde para verificar a disponibilidade e atualizar a caderneta de vacinação. No Ceará, doses do imunizantes estão disponível em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS), além dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (Cries) – voltado para pacientes com imunodeficiências congênita ou adquirida e de outras condições especiais de morbidade ou exposição a situações de risco.