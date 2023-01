Elmano nomeia 18 secretários; outros 14 aguardam reforma administrativa

O governador Elmano de Freitas (PT) nomeou oficialmente, nesta segunda-feira (2), 18 secretários que irão compor a nova gestão do Governo do Ceará. Os atos de nomeação dos novatos e de recondução dos veteranos foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda, o primeiro do petista como chefe do Executivo estadual.

Outros 14 nomes, anunciados no último domingo (1º), na posse do mandatário, aguardam que o Executivo envie a proposta de reforma administrativa para o Legislativo e os parlamentares aprovem. Só então a equipe do primeiro escalão do Governo Elmano estará completa.

Incerteza

Pouco mais de 24 horas após o petista assumir o Estado, aliados ainda vivem incerteza sobre quando a nomeação completa irá ocorrer. O próprio secretário que irá assumir as Articulações Políticas, Waldemir Catanho (PT), não foi nomeado oficialmente e disse, no último domingo, que ainda deve conversar com o governador sobre a reforma.

“Devemos conversar sobre isso na primeira semana, queremos que caminhe o mais rápido possível”, afirmou. Nesta segunda-feira, Elmano cumpriu agenda oficial em Brasília, onde acompanhou a posse do senador cearense Camilo Santana (PT) como ministro da Educação.

Nos bastidores, a expectativa dos deputados estaduais é de que o governador envie o projeto de reforma administrativa só na segunda quinzena de janeiro, com possibilidade de a proposta ser votada em fevereiro.

Até lá, o “desenho” do Executivo estadual segue o mesmo dos Governos Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido). Nesta segunda-feira, foram nomeados titulares de pastas que já existem no organograma do Estado.

Veja quem foi nomeado oficialmente nesta segunda:

Max Quintino, secretário-chefe da Casa Civil;

Tânia Mara Coelho, secretária da Saúde (Sesa)

Samuel Elânio, secretário da Segurança Pública e Defesa Social;

Eliana Estrela, secretária da Educação (Seduc);

Onélia Santana, secretária da Proteção Social (SPS);

Fabrízio Gomes, secretário da Fazenda (Sefaz);

Sandra Machado, secretária do Planejamento e Gestão (Seplag);

Luísa Cela, secretária da Cultura (Secult);

Vilma Freire, secretária do Meio Ambiente (Sema);

Antônio Nei de Sousa, secretário da Infraestrutura (Seinfra);

Mauro Albuquerque, secretário da Administração Penitenciária (SAP);

Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo (Setur);

Sandra Monteiro, secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece);

Rafael Machado Moraes, procurador-geral do Estado (PGE);

Rogério Pinheiro, secretário do Esporte (Sesporte);

Aloísio Carvalho, controlador da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE);

Rodrigo Bona Carneiro, Controladoria-Geral da Disciplina (CGD);

Ada Pimentel, Conselho Estadual de Educação (CEE).

Entre os ausentes, há duas situações: secretários anunciados para pastas que ainda não existem e aqueles nomes que atualmente ocupam cadeiras no Legislativo estadual e federal.

As titulares das secretarias de Mulheres, de Direitos Humanos e de Cidadania e Diversidade só poderão assumir oficialmente suas funções depois que a atual Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) for oficialmente desmembrada. Até agora, a única a tomar posse na pasta foi Onélia Santana.

A segunda situação inclui, por exemplo, as pastas de Desenvolvimento Econômico, das Cidades, dos Recursos Hídricos e da Pesca e Agricultura, a serem ocupadas por atuais deputados que precisarão se licenciar dos mandatos.

Veja que ainda não foi nomeado oficialmente:

Waldemir Catanho, secretário de Articulação Política;

Salmito Filho, secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE);

Jade Romero, secretária das Mulheres;

Zezinho Albuquerque, secretário das Cidades (SCidades);

Moisés Braz, secretário do Desenvolvimento Agrário (SDA);

Robério Monteiro, secretário dos Recursos Hídricos (SRH);

Socorro França, secretária dos Direitos Humanos;

Adelita Monteiro, secretária da Juventude (Sejuv);

Roseane Medeiros, secretária de Relações Internacionais;

Vladyson Viana, secretário do Trabalho;

Zelma Madeira, secretária da Igualdade Racial;

Oriel Nunes Filho, secretário da Pesca e Aquicultura (SPA);

Mitchelle Meira, secretária da Cidadania e Diversidade;

Juliana Alves, secretária dos Povos Indígenas.

