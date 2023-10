Elmano indica Sâmia Farias como defensora geral do Estado; nome segue para votação

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) indicou, na tarde dessa terça-feira (24), o nome da defensora pública Sâmia Farias ao cargo de defensora geral do Estado para o biênio 2023/2025.

O projeto de decreto legislativo de autoria da Mesa Diretora vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa, onde será debatido por parlamentares. Após, haverá duas votações – uma na CCJ e outra no Plenário 13 de Maio, para então seguir para nomeação de Elmano.

O documento foi lido na manhã desta quarta-feira (25), na Casa Legislativa.

Eleições para a defensoria pública do Ceará

Sâmia Farias venceu, no último dia 6 de outubro, a eleição para o cargo de defensora pública geral do Ceará com 69% dos votos. Ela concentrou 229 votos de defensoras e defensores públicos do Estado, ultrapassando Luís Fernando, que teve apoio de 31% dos votantes, representando 129 votos. Com isso, ela terá um mandado de dois anos, de 2023 até 2025.

Ela venceu nas três sessões de votação abertas: Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Além disso, ganhou no voto postal.

Sâmia Farias é formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Ciências Criminais. Ingressou na classe inicial da carreira da Defensoria Pública em 2008, atuando nas cidades de Trairi, Cascavel, Aquiraz e Fortaleza.

É atualmente titular da 8ª Defensoria do Núcleo de Atendimento e Petição Inicial (Napi) da capital cearense e Unidade Móvel. Na Defensoria Geral, ocupou os cargos de Secretária Executiva, Assessora de Desenvolvimento Institucional e Supervisora do Núcleo de Estágio da Defensoria entre os anos de 2016 e 2019. Desde 2021, é a subdefensora geral do Ceará.