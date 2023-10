Sâmia Farias vence eleições para defensora pública geral do Ceará com apoio de 69% dos votantes

A atual subdefensora geral, Sâmia Farias venceu nesta sexta-feira (6) a eleição para o cargo de defensora pública geral do Ceará com 69% dos votos. Ela concentrou 229 votos de defensoras e defensores públicos do Estado, ultrapassando Luís Fernando, que teve apoio de 31% dos votantes, representando 129 votos. Com isso, ela terá um mandado de dois anos, de 2023 até 2025.

O governador Elmano de Freitas (PT) ainda será informado, e deverá definir constitucionalmente quem ocupará o cargo. Caso seja nomeada por Elmano, Sâmia será a sétima mulher no posto, sendo a oitava pessoa eleita a assumir a Defensoria Geral do Ceará.

"É a democracia. É importante. É salutar. A gente se propôs a uma campanha limpa, uma campanha respeitosa. Estou com a consciência muito tranquila porque não tivemos nenhum ataque pessoal. Da forma que a gente se propôs, a gente conseguiu concluir esse processo eleitoral”, afirmou Sâmia.

Ela venceu nas três sessões de votação abertas: Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Além disso, ganhou no voto postal.

Sâmia Farias Subdefensora geral “A minha palavra é de gratidão e compromisso. Estamos todos juntos e acreditamos numa Defensoria independente, numa Defensoria autônoma, e lutamos pra que a Defensoria seja mais forte, porque isso aqui não é só realização pessoal. É o trabalho que a gente faz diuturnamente e a transformação social que a gente faz na vida das pessoas”.

Construção coletiva da campanha

O candidato a subdefensor, Leandro Bessa, foi companheiro de chapa de Sâmia. Segundo ele, a campanha contou com uma construção coletiva. “A gente não constrói nada que não seja coletivamente. Isso está no âmago dessa candidatura e desse projeto de Defensoria, que contempla defensores e defensoras, movimentos sociais e assistidos, que são nossa razão de existir", disse.

Conforme Bessa, a luta da chapa é pelo "engrandecimento da Defensoria". Para ele, é estando juntos, que vão conseguir construir projetos com mais força e representatividade.

“A Defensoria tem que ser de todo mundo. A Defensoria tem que ter sempre em mente a necessidade de proteção desses grupos vulnerabilizados. A gestão atual avançou muito nisso e nós esperamos continuar nessa toada. Eu acredito que o resultado mostra que estamos no caminho certo. Nós não somos donos da verdade, sabemos que temos ajustes a fazer e vamos lutar para que esses ajustes sejam feitos. Vamos todo dia lutar para honrar a confiança de cada defensor e de cada defensora”, acrescentou.