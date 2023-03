Elmano diz que reajuste no piso de professores deve ser anunciado 'nas próximas semanas'

O reajuste no valor do piso salarial de professores deve começar a ser aplicado no Ceará "nas próximas semanas", segundo projeção do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). O gestor quer anunciar a mudança junto ao reajuste geral dos servidores públicos estaduais.

"Piso dos professores, nas próximas semanas, nós vamos anunciar, porque queremos anunciar junto com o reajuste dos demais servidores", garantiu o petista. "Na nossa opinião, nós devemos ter uma política para todos os servidores e, efetivamente, nós temos o compromisso com o piso dos professores, mas também temos o compromisso de reajuste para as demais categorias", completou.

O reajuste no piso do magistério, fixado, agora, em R$ 4.420,55, foi anunciado no dia 16 de janeiro pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ex-governador do Ceará. Cerca de dez dias depois, Elmano foi a público garantir que cumpriria a determinação. A categoria reivindica um aumento de 14,95%, conforme anunciado pelo ministro.

Entenda o reajuste

O novo valor é a base do vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a formação em nível médio, na modalidade normal, com jornada de 40 horas semanais.

O reajuste tem relação com o crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).