Elmano defende priorizar combate à fome, integração da segurança pública e reforma tributária

O chefe do Executivo do Ceará, Elmano de Freitas (PT), defendeu que os governadores do Nordeste priorizem as pautas de combate à fome, integração da segurança pública e reforma tributária na reunião com o presidente Lula (PT), prevista para a próxima sexta-feira (27), em Brasília.

O petista esteve em João Pessoa, na Paraíba, para conversar com os outros governadores nordestinos.

"O tema da fome é muito importante para o Nordeste colocar na reunião. Penso que nós temos que trocar experiências e conversar. No Ceará, temos discutido que não vamos ter um único percurso ou uma única modelagem na campanha para superação da fome, vamos usar várias experiências, várias possibilidades e vários caminhos, o importante é que o nosso povo não tenha a manutenção desse sofrimento que é passar fome", disse.

O combate à fome foi anunciado pelo petista durante a campanha e após eleito como "prioridade zero". Ele também comentou sobre outras prioridades para os nordestinos, como a reforma tributária.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Temos que ter, urgentemente, um grupo dos nossos estados dialogando com o Norte e com outras regiões para debater (...) Nós temos que ter isso, do ponto de vista de proposta, de assessoria que acompanha o Congresso, de assessoria jurídica, de simulação de situações, porque nós evidentemente vamos nos deparar com conflitos de interesses entre regiões, entre setores econômicos e nós temos que estar muito seguros para esse debate"

A ideia do encontro com o presidente é também listar prioridades na área de infraestrutura. Para o cearense, o saneamento básico está na lista de urgências.

"No Ceará, nós temos metas legais de garantir esgotamento sanitário para o nosso povo, então nós temos aqui um diálogo necessário com o Governo Federal de infraestrutura. Cada estado vai se desdobrar em reuniões com várias áreas do governo e nós vamos analisar a prioridade de cada estado para saber qual dessas prioridades nós vamos priorizar nos limites que o Governo Federal tem", disse.

A ideia dos governadores é que até a próxima quinta-feira (26), o Consórcio de Governadores do Nordeste tenha elaborado um documento com as prioridades do grupo para cada estado.

A segurança pública, por exemplo, também foi lembrada por Elmano. "Temos percebido no Ceará que facções criminosas atuam no Estado e vão para o Piauí, ou atuam no Piauí e vão para o Maranhão ou para a Bahia, então precisamos discutir algumas ações de integração das nossas forças de segurança com Polícia Federal ou com Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. É um clamor público forte no Ceará, as pessoas solicitam de nós governadores ações concretas para dar mais tranquilidade para nosso povo", disse.

"Também tenho visto o presidente Lula falar que temos que fazer mutirão de cirurgias eletivas. No Ceará, nós estamos nos organizando, nos comprometemos a fazer esse mutirão na campanha", concluiu.