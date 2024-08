Eleições em Fortaleza: o que rolou na primeira exibição do horário eleitoral na televisão, em 2024

A estreia do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) nas emissoras de TV aconteceu na tarde desta sexta-feira (30) com as propagandas dos candidatos à prefeitura em 2024. Em Fortaleza, candidatos focaram em se apresentar, falar de propostas para a cidade e criticar adversários.

Dos nove candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza, seis possuem tempo de propaganda gratuita, conforme a legislação eleitoral. Ao contrário do horário eleitoral na rádio — no qual dois candidatos não usaram o tempo nesta sexta-feira —, na TV, todos fizeram uso do horário eleitoral.

Sequência e tempo de distribuição para cada candidato

George Lima (SD): 17seg

André Fernandes (PL): 01min58

Capitão Wagner (União): 01min14seg

Técio Nunes (Psol/Construindo a Nossa Fortaleza): 25seg

Evandro Leitão (PT/Juntos, Fortaleza Pode Mais): 05min01

José Sarto (PDT/Fortaleza Não Pode Parar): 01min01

George Lima (SD) fez uma breve apresentação, na qual destacou ser uma candidatura “sem amarras” ou “padrinhos políticos”. Ele foi um dos poucos candidatos a trazer a vice, Rachel Girão (SD), para a propaganda gratuita.

André Fernandes fez uma breve apresentação da trajetória política, além de criticar a gestão nas áreas de saúde e segurança pública. Ele também reforçou ser o candidato da “renovação” e “contra o sistema”.

Capitão Wagner falou da experiência como especialista em segurança, professor e secretário de Saúde de Maracanaú, além de ter citado os mandatos eletivos que exerceu. Ele ainda reforçou ser o candidato da “mudança” e fez críticas aos adversários.

Técio Nunes focou em críticas à saúde pública em Fortaleza na primeira aparição publicitária na TV, nestas eleições. “A saúde de Fortaleza está um verdadeiro caos, e a gente precisa mudar essa realidade”, afirmou.

Evandro Leitão citou padrinhos políticos e resgatou trajetória no Executivo e no Legislativo. Também trouxe a candidata a vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD), na peça de campanha e reforçou diálogo com setores sociais.

José Sarto dedicou sua primeira peça de campanha de TV ao eleitorado jovem. “Sabe o que é esse óculos ‘juliet’ aqui? É a cara da juventude que quer ser ouvida”, disse, em referência ao acessório que tem sido marca da sua campanha.

George Lima

Com apenas 17 segundos, George Lima começou explicando o motivo para a brevidade da propaganda. “Tenho pouco tempo porque não tenho padrinhos políticos”, reforçou. Ele disse ainda que isso faz com que a candidatura dele seja “sem amarras”.

Primeira candidatura do horário eleitoral gratuito, o candidato do Solidariedade afirmou que, depois dele, viria o “velho teatro das cartas marcadas”, em referência aos adversários.

A candidata a vice-prefeita, Rachel Girão, também participou da propaganda. “É isso que Fortaleza precisa, um candidato independente, de fora das panelinhas”. No final, ela também fez o convite para que os telespectadores sigam o candidato nas redes sociais.

André Fernandes

André Fernandes falou sobre a trajetória no Legislativo — como deputado estadual e federal mais votado — e aproveitou trechos de vídeos das próprias redes sociais em que aparece fazendo denúncias ou críticas à gestão de Fortaleza. “Mas chega uma hora que a gente cansa de só reclamar”, disse.

Ele reforçou ser um candidato “contra o sistema” e que representa a “renovação”, além de citar episódios em que teria sofrido supostas tentativas de intimidação. “Tentaram me cassar, me afastar, me intimidar, meu gabinete foi depredado, pichado e incendiaram um boneco com meu rosto”, citou.

O candidato do PL destacou dois temas durante a propaganda: saúde e segurança. Ele focou em críticas a situação das duas áreas em Fortaleza. “Podem perceber que essa cidade está precária”, criticou.

Capitão Wagner

Capitão Wagner aproveitou a estreia da propaganda na TV para se apresentar, destacando a trajetória como especialista em segurança, professor e gestor na Secretaria de Saúde de Maracanaú. Também citou a trajetória política, como vereador, deputado estadual e deputado federal.

O candidato do União Brasil destacou que está “mais maduro e mais preparado” para assumir a Prefeitura de Fortaleza e se colocou como candidatura da “mudança”. Ele aproveitou para alfinetar os adversários.

“Chega de acreditar em quem promete e não cumpre, em quem passa quatro anos de férias e, na véspera da eleição, aparece fantasiado para pedir o seu voto. Chega de aceitar um poste que precisa de padrinho porque não tem luz própria”, disse.

Técio Nunes

Candidato do Psol, Técio Nunes escolheu como tema da sua estreia na campanha de TV a saúde, mantendo uma tendência também adotada por outros candidatos desde o início da campanha de rua.

O discurso focou nos problemas na saúde pública enfrentados, hoje, na cidade. “A saúde de Fortaleza está um verdadeiro caos, e a gente precisa mudar essa realidade. Nós precisamos de uma prefeitura e de um prefeito que tome conta do nosso povo, e para tomar conta do nosso povo, nós precisamos de uma saúde boa para todos”, disse Técio.

O candidato também apresentou um QR code na apresentação televisiva para aqueles interessados em saber mais detalhes sobre a sua campanha.

Evandro Leitão

O deputado estadual Evandro Leitão começou a peça de campanha apresentando a sua família e sua trajetória política no Legislativo e no Executivo, fazendo uma conexão com o ministro Camilo Santana (PT), seu principal padrinho político, e outros petistas de projeção entre o eleitorado, como o presidente Lula e o governador Elmano de Freitas. O postulante também acenou a setores populares, ao exibir imagens de plenárias do partido.

Evandro ainda apareceu ao lado da candidata a vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD), também deputada estadual. Ela, por sua vez, destacou a bagagem profissional como médica geriatra na rede pública de saúde, especialmente durante a pandemia de Covid-19. “Temos a oportunidade histórica de construir um novo futuro. Lula, Camilo e Elmano, formamos uma grande aliança em torno de um só projeto: lutar contra a desigualdade e melhorar a vida das pessoas”, disse o candidato.

Quanto à temática das propostas apresentadas, a escolha foi difusa e passeou por propostas para a educação, saúde, segurança e limpeza urbana. O fim da taxa do lixo, a criação do Espaço Girassol para mães atípicas e crianças com autismo e a ampliação da Guarda Municipal foram alguns assuntos abordados.

José Sarto

O atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, teve a juventude como foco da sua estreia na campanha televisionada. Alvo de críticas de opositores, o uso do óculos do modelo “juliet”, comum nas periferias, foi incorporado enfaticamente pelo candidato à reeleição.

“Sabe o que é esse óculos ‘juliet’ aqui? É a cara da juventude que quer ser ouvida, e é por isso que muitos dos meus ‘corres’ são para essa galera. Eu fiz mais Cucas, aumentando esse acesso incrível ao esporte, à cultura e à formação dos jovens. Para eles, também fiz o passe livre, sem deixar ninguém de fora”, disse Sarto, que elencou outras políticas para a educação em seguida.

“Isso é a base, o tijolinho que faltava para fazer de Fortaleza a melhor educação do Brasil. Isso porque nem comecei a falar de programas como Juventude na Onda, Academia Enem, Fortaleza Bilíngue. Então pega a visão, vamos comigo que a mudança não pode parar”, completou.

Horário Eleitoral

Na televisão, o horário eleitoral gratuito ocorre das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Já na rádio, os blocos de propaganda eleitoral são transmitidos das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.

Além dos blocos de propaganda, a legislação prevê a exibição de 70 minutos diários em inserções de até 1 minuto, que serão distribuídas ao longo do dia, inclusive aos domingos, para os cargos de prefeito e vereador.

A legislação não prevê a transmissão em cadeia para a propaganda eleitoral de vereadores.