Tasso anuncia apoio a Lula em 2° turno: 'resposta ao que vi nos últimos anos'

O senador Tasso Jereissati (PSDB) anunciou apoio ao ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição para presidência da República. A publicação foi feita nesta quarta-feira (5), nas redes sociais. Outras lideranças tucanas já se manifestaram a favor do petista, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Tasso ressaltou que, no passado, combateu "duramente" o PT e disse que, durante o Governo Lula, foi "uma das poucas vozes a fiscalizar".

Tasso Jereissati Senador "Mas a hora não é de olhar para trás e sim para o futuro, em busca de estabilidade política, respeito institucional, canais de diálogo com a oposição e com a sociedade, tudo que o atual governo não consegue oferecer".

Ele reforçou que o apoio a Lula nesse 2º turno é uma "resposta ao que vi nos últimos anos, especialmente durante a pandemia". "O negacionismo, a falta total de compromisso com a vida e com os fundamentos mais básicos da democracia", ressaltou.

O senador reforçou que não há espaço para "hesitações ou omissões" e falou que tem "compromisso histórico com a democracia", ao citar a luta que participou pela redemocratização do Brasil.

"É para garantir as liberdades protegidas pela democracia que assim me manifesto neste segundo turno", finalizou.

Durante o 1º turno da disputa presidencial, Tasso apoiou a senadora e então candidata do MDB ao cargo, Simone Tebet. Ele, inclusive, acompanhou a visita dela a Fortaleza na reta final de campanha presidencial.

Tebet também anunciou apoio a Lula para o 2º turno nesta quarta-feira (5). "Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Lula, (...) eu voto porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição e desconheço do atual presidente", declarou.