Fernando Henrique Cardoso declara apoio a Lula no 2º turno das eleições

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para declarar apoio a Luiz Inácio Lula da Silva no 2º turno das Eleições 2022. Lula (PT) disputa a presidência do País com Jair Bolsonaro (PL).

"Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu FHC. A postagem, que em poucos minutos ultrapassou a marca de 54 mil curtidas, ainda traz fotos de encontros públicos entre os dois ex-presidentes brasileiros.

Apoio a candidatos

Desde o último domingo, candidatos nas Eleições 2022, entre eleitos e não eleitos, e personalidades políticas têm manifestado posições para o 2ª turno do pleito à presidência.

Ainda na terça-feira (4), após declaração de apoio do PDT à candidatura de Lula (PT), o PSDB, partido de FHC, definiu liberação dos filiados e diretórios estaduais, que podem apoiar, assim, o candidato ao qual desejarem se aliar.

Também na terça-feira (4), o senador recém-eleito pelo Paraná, Sergio Moro, declarou apoio a Jair Bolsonaro no 2º turno das eleições. Assim como ele, o governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, também confirmou o mesmo lado na disputa.