Qual a data da posse do presidente eleito Lula?

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomará posse em 1º de janeiro de 2023. Ele ganhou o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (30), com 50,87% dos votos.

A posse dos membros do Poder Executivo é realizada no primeiro dia do ano subsequente ao das eleições. Em 1° de janeiro de 2023, também tomam posse os governadores eleitos.

A posse presidencial é realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A solenidade costuma abranger desfile presidencial, compromisso constitucional e discurso à nação. É neste dia que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve passar a faixa presidencial a Lula.

Eleições

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, foi eleito presidente do Brasil com 50,87% dos votos válidos. Ele governará o País pela terceira vez. Jair Bolsonaro (PL) teve 49,13% dos votos válidos.