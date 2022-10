Militantes comemoram vitória de Lula em Fortaleza; veja imagens

Militantes se reuniram para comemorar a vitória de Lula (PT) na disputa pela presidência da República. Os dois principais pontos de concentração foram o Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, na avenida da Washington Soares, e na Avenida da Universidade, no bairro Benfica.

Desde o final da votação, apoiadores do agora presidente eleito já se reuniam no comitê localizado no bairro Edson Queiroz para acompanhar a apuração.

A comemoração começou quando Lula conseguiu ultrapassar o presidente Jair Bolsonaro (PL) - o que ocorreu com cerca de 67,7% das urnas apuradas. Com a confirmação da vitória do ex-presidente, mais militantes chegaram ao comitê para comemorar a eleição do petista para o terceiro mandato no Palácio do Planalto. Prefeitos, deputados eleitos e outras lideranças políticas do PT e de partidos aliado também se encaminharam para o local para comemoração.

Já a movimentação na avenida da Universidade se intensificou após o anúncio de que Lula venceu a disputa presidencial. Nos dois locais, militantes comemoraram, choraram e dançaram ao som dos principais jingles da campanha do petista.

Confira como está a comemoração de militantes e apoiadores de Lula em Fortaleza:

Em Sobral, apoiadores de Lula também foram comemorar nas ruas ao redor do Arco de Nossa Senhora de Fátima. Confira as imagens:

