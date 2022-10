Pesquisas Ipec e Datafolha para presidente são divulgadas hoje (1º); veja horário

Mais uma rodada de pesquisas do Datafolha e do Ipec sobre a disputa à presidência da República será divulgada neste sábado (1º). Os números dos dois levantamentos serão publicados a partir de 18h.

Na TV Globo, as estatísticas serão mostradas durante o Jornal Nacional, a partir de 20h. A pesquisa Datafolha é encomendada pela Folha de S. Paulo e pela Rede Globo.

Devido à proximidade com a data das eleições, que ocorrerão neste domingo (2), serão priorizados os votos válidos, ou seja, que excluem brancos e nulos.

A partir das 17h, também serão publicadas as intenções de voto para disputas pelos governos de 16 estados da pesquisa Ipec: RJ, MG, SP, DF, PE, PA, MT, MS, ES, RN, PR, PB, GO, BA, MA e CE.

Cenário atual

Na última pesquisa do Datafolha, divulgada na última quinta-feira (29), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 50% dos votos válidos no primeiro turno. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em seguida, com 36%.

Ciro Gomes (PDT) estava com 6%, mantendo sua posição no terceiro lugar na disputa. Depois dele, com 5%, estava Simone Tebet (MDB).

Veja os números de votos válidos da última pesquisa Datafolha

Lula (PT): 50%

Jair Bolsonaro (PL): 36%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

O Datafolha ouviu 6,8 mil pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

6ª rodada Ipec

No levantamento anterior divulgado na última segunda-feira (26), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continuava na liderança com 48% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro (PL), com 31%.

Ciro Gomes (PDT) tinha 6%, Simone Tebet (MDB), 5%, Soraya Thronicke (União Brasil), 1% e Felipe d'Ávila (Novo), 1%. Não pontuaram nessa rodada Vera (PSTU) e Padre Kelmon (PTB).

A sondagem foi realizada entre os dias 25 e 26 de setembro, com 3.008 entrevistados em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.