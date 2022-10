Na véspera da votação, Elmano defende diálogo com Cid Gomes e PDT em eventual 2° turno

Candidato ao Governo do Ceará pelo PT, Elmano de Freitas defendeu, neste sábado (1º), diálogo com o senador Cid Gomes (PDT) e o PDT em um eventual 2º turno. A declaração foi dada durante carreata no bairro Prefeito José Walter, último evento de campanha do petista em Fortaleza antes da eleição de domingo (2).

As últimas pesquisas de intenções de voto apontam o Elmano e Capitão Wagner (União) empatados tecnicamente na liderança da disputa pelo Palácio da Abolição, enquanto Roberto Cláudio (PDT) figura em terceiro. Neste sábado, a quarta rodada da pesquisa Ipec/TV Verdes Mares será divulgada no CETV 2ª Edição.

Elmano de Freitas Candiato ao Governo do Ceará "Nós temos a discussão com o senador Cid para a gente poder, evidentemente, ter uma tratativa se for para o segundo turno com o Wagner. Nós vamos ter uma tratativa porque nós temos aqui um projeto comum. Eu convivi com os deputados do PDT, sou amigo dos deputados do PDT. Acho que nós temos condição de dialogar, de garantir que o projeto que fez o Ceará avançar em várias políticas públicas, prossiga e vá para a frente"

A carreata, prevista para iniciar às 8h, saiu por volta de 10h30 da Av. Costa e Silva, no José Walter, e deve terminar na Barra do Ceará. Elmano estava acompanhado da candidada à vice, Jade Romero (MDB), do candidato ao Senado, Camilo Santana (PT) e de outras lideranças.

Em entrevista durante o evento, o petista disse que vai aguardar o resultado das urnas, mas que tem trabalhado para obter uma boa colocação para ir ao segundo turno.

"Aqui, eu trabalho com cenário de segundo turno. A nossa meta é terminar em primeiro no 1º turno. Essa foi sempre a nossa meta e acho que vamos conseguir, mas mantendo sempre a humildade de dialogar com o nosso povo", declarou.

Segurança na votação

Na ocasião, o petista também fez um apelo para o seu eleitorado não entrar "em nenhum tipo de provocação", a fim de evitar episódios de violência política.

Elmano de Freitas Candidato ao Governo do Ceará "Nós queremos uma manifestação democrática: cidadão pode levar sua bandeira, pode vestir sua camisa, mas se alguém provocar, evite"

O último ato de campanha da chapa está previsto para a Região do Cariri, no final da tarde, com carreata pelo Crajubar (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha).