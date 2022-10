Sistema Verdes Mares divulga quarta pesquisa Ipec Ceará para candidatos ao Governo do Estado

O Sistema Verdes Mares divulga os resultados da quarta pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto Ipec Inteligência, na noite deste sábado (1º), durante a exibição do CETV 2ª edição. O Diário do Nordeste detalha a variação dos resultados. O levantamento foi contratado pela TV Verdes Mares.

As informações são da quarta consulta feita com os eleitores durante a disputa de votos de 2022 e marca a véspera do pleito. Essa será a última divulgação do tipo no processo eleitoral que acontece neste domingo (2) para a escolha dos novos representantes do Estado.

Os resultados detalham a opinião dos eleitores em relação à disputa pelos cargos do Governo do Estado e a vaga para o Senado Federal.