Para quais cargos o eleitor vota neste domingo (2)

Neste domingo cerca de 156 millhões de eleitoras e eleitores brasileiros irão às urnas para eleger três representantes em cargos do Legislativo e dois para o Executivo.

Em 2020 o voto foi dado para escolha dos prefeitos e os vereadores de cada município. Dessa vez a eleição é nacional e também de abrangência estadual, e a disputa envolve a eleição de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.

Eles aparecerão nas urnas na seguinte ordem:

Deputado federal, 4 dígitos

Deputado estadual/distrital, 5 dígitos

Senador, 3 dígitos

Governador e vice, 2 dígitos

Presidente da República e vice, 2 dígitos.

Urna eletrônica

O eleitor precisa obrigatoriamente esperar aparecer na tela da urna eletrônica a foto e as informações do candidato em questão. Se estiver correto, basta apertar a tecla verde de "confirma". O botão laranja "corrige" o número. Para votar em "branco" é necessário apertar o botão da mesma cor.

Uma norma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe que eleitores entrem no local de votação com aparelho celular. Mas se for preciso, é possível levar até a cabine os "santinhos" com números dos candidatos, ou até mesmo anotar em um papel.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil