Pesquisa Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos, Bolsonaro, 36%, Tebet, 6% e Ciro, 5%

Nova rodada de pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado (1º), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% das intenções de votos válidos no primeiro turno da eleição presidencial. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece na sequência com 36% dos votos válidos.

Lula manteve o percentual de votos válidos da rodada anterior do Datafolha, divulgada no último dia 29. Bolsonaro também manteve os 36%.

Simone Tebet (MDB), que na pesquisa anterior estava com 5%, agora está em terceiro lugar, com 6%. Ciro Gomes (PDT) tem 5% e ocupa o quarto lugar. Na pesquisa anterior, ele tinha 5%.

Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1%, mantendo o percentual da pesquisa anterior. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Votos válidos

Diferentemente das pesquisas anteriores, nesta, o Datafolha priorizou os votos válidos, ou seja, que excluem os brancos e nulos, para apresentar um cenário mais real do pleito. O procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial das eleições.

A vitória em primeiro turno acontece quando um candidato tem 50% dos votos válidos mais um voto.

Números de votos válidos, segundo a Pesquisa Datafolha:

Lula (PT): 50%

Jair Bolsonaro (PL): 36%

Simone Tebet (MDB): 6%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Segundo turno

Num cenário de segundo turno, ainda conforme a pesquisa Datafolha deste sábado (1º), Lula tem 54% dos votos válidos, mantendo o percentual da pesquisa de 29 de setembro. Bolsonaro tem 38% (na pesquisa anterior ele tinha 39%).

A pesquisa

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Globo e pela Folha de S. Paulo. A sondagem foi feita entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro.

O levantamento possui nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00245/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram ouvidas para a pesquisa 12,8 mil pessoas, em 310 municípios de todas as regiões do Brasil.