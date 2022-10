Pesquisa Ipec: Lula tem 51% dos votos válidos, Bolsonaro, 37% e Ciro e Simone com 5%

A sétima rodada da pesquisa para Presidência da República do Instituto Ipec aponta o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 51% dos votos válidos. Na sequência, está o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 37%.

Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) com 5%.

O levantamento foi divulgado na noite deste sábado (1º) em conjunto pelo g1, pela GloboNews e pela TV Globo. Conforme o instituto, não é possível afirmar se a eleição será definida no primeiro turno.

O Ipec ouviu 3.008 pessoas em 183 municípios nos dias 29 de setembro e 1º de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00999/2022.

Os votos válidos são calculados excluindo da amostra os brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. A vitória em primeiro turno acontece quando um candidato tem 50% dos votos válidos mais um voto.

Veja os números da pesquisa estimulada:

Lula (PT): 51%

Jair Bolsonaro (PL): 37%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Pesquisa anterior

No levantamento anterior divulgado na última segunda-feira (26), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha 48% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro (PL), com 31%.