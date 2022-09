Quase 700 mil brasileiros que moram no exterior estão aptos a votar para presidente

Dos 4,4 milhões de brasileiros morando no exterior, 697 mil estão aptos a votar no próximo domingo (2) para eleger o próximo presidente da República, segundo o Ministério das Relações Exteriores. O dado é 39,21% maior do que o registrado nas eleições de 2018.

O presidente é o único cargo que moradores de países estrangeiros podem escolher.

Conforme o órgão do Governo Federal, os eleitores sob essa condição estão distribuídos em 159 cidades de 97 países. E, dos locais de votação deles, 21 são em cidades onde não há embaixada ou consulado brasileiro.

Colégios eleitorais

O maior colégio eleitoral é o consulado-geral em Lisboa, que deve reunir 45,2 mil eleitores. O segundo maior é o consulado-geral em Miami, com 40 mil eleitores, seguido do consulado-geral em Boston, com 37,1 mil.

Os colégios eleitorais com participação menos expressiva são o consulado-geral em Milão (20 mil) e o consulado-geral em Paris (22 mil).

Horário da votação

O início da votação está previsto para as 16 horas deste sábado (1º), pelo horário de Brasília. O término ocorrerá no domingo (2), às 22h, também pelo horário do Distrito Federal.

Serão disponibilizadas 989 urnas eletrônicas e 29 urnas de lona para registrar os votos.