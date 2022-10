E-Título: prazo para baixar e ativar o app termina neste sábado (1º); saiba passo a passo

Eleitores e eleitoras brasileiros têm até este sábado (1º), véspera do primeiro turno das eleições gerais, para baixar o aplicativo e-Título. A emissão da versão digital do título de eleitor ficará suspensa neste domingo (2) e só voltará a ser liberada na segunda-feira (3), de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O e-Título funciona desde 2018 e é gratuito. Ele permite a obtenção da via digital do título de eleitor, consulta ao local de votação (com zona e seção), pedido de justificativa de ausência, emissão de certidão de quitação eleitoral e nada consta criminal, entre outros serviços.

É possível acessá-lo com o número do CPF, sem precisar lembrar do número do título de eleitor. Segundo o TSE, o aplicativo está mais acessível para pessoas com deficiência visual, baixa visibilidade ou daltônicas; por isso, as cores foram mudadas para tons de azul.

Onde baixar o e-Título

O download do e-Título pode ser feito em celular ou tablet. O aplicativo funciona nos sistemas Android e iOS e pode ser baixado na App Store e na Google Play.

Após baixá-lo, basta inserir os dados pessoais: nome, data de nascimento, CPF e nome dos pais. Depois, o usuário precisa criar uma senha de acesso.

Para que serve o e-Título?

O e-Título substitui o documento em papel e pode ser utilizado como identificação na seção eleitoral, desde que atualizado e com foto.

Também pode ser utilizado para justificar a ausência ao pleito no dia da eleição e após as eleições, desde que o eleitor esteja fora do seu domicílio eleitoral ou possa comprovar, após o pleito, a impossibilidade do exercício do voto.

e-Título é obrigatório?

Não. Para votar, é necessário apresentar apenas um documento de identificação oficial com foto. A apresentação do título de eleitor não é obrigatória.

Já para o eleitor que tem o e-Título, mas ainda não fez o cadastro biométrico, também é preciso apresentar um documento oficial com foto sempre que for utilizar o título digital.

e-Título é seguro?

O TSE assegura que o eleitor tem seus dados eleitorais protegidos por senha de acesso, diminuindo os riscos relacionados ao extravio do documento.