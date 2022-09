Pesquisa Datafolha: Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro, 33% e Ciro, 7%

Nova rodada de pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (22), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece na sequência com 33%.

Ciro Gomes (PDT) tem 7%, permanecendo em terceiro lugar. Simone Tebet (MDB) está em quarto lugar, com 5%.

Em relação ao levantamento anterior do instituto, divulgado no último dia 15, Lula cresceu na intenção de votos, saindo de 45% para 47%. Bolsonaro permaneceu com o mesmo percentual de votos: 33%. E Ciro, que tinha 8%, agora tem 7%.

O Datafolha ouviu 6.754 pessoas em 343 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-04180/2022.

VEJA OS NÚMEROS DA PESQUISA ESTIMULADA:

Lula (PT): 47% (45% na pesquisa anterior, de 15 de setembro)

Jair Bolsonaro (PL): 33% (mesmo % da pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 7% (8% na pesquisa anterior)

Simone Tebet (MDB): 5% ((mesmo % da pesquisa anterior)

Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (2% na pesquisa anterior)

​Em branco/nulo/nenhum: 4% (4% na pesquisa anterior)

Não sabe: 2% (2% na pesquisa anterior)

Os candidatos Felipe d'Avila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelmon (PTB) foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto.

Votos válidos

Nos votos válidos, modalidade que não leva em conta os votos nulos, brancos e indecisos, Lula subiu de 48% na última pesquisa para 50%. Já Bolsonaro caiu de 36% para 35%.

Segundo o Datafolha, não é possível afirmar se eleição será ou não decidida no primeiro turno.