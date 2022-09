Pesquisa Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos, Bolsonaro, 36% e Ciro, 6%

Nova rodada de pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29), mostra, a três dias das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% das intenções de votos válidos no primeiro turno da eleição presidencial. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece na sequência com 36% dos votos válidos.

Lula manteve o percentual de votos válidos da rodada anterior do Datafolha, divulgada no último dia 22. Bolsonaro tinha 35%.

Ciro Gomes (PDT) tem 6% e permanece em terceiro lugar. Simone Tebet (MDB) está em quarto lugar, com 5%.

Os candidatos Felipe d'Avila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelmon (PTB) não atingiram 1% dos votos.

Votos válidos

Diferentemente das pesquisas anteriores, nesta, o Datafolha priorizou os votos válidos, ou seja, que excluem os brancos e nulos, para apresentar um cenário mais real do pleito. O procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial das eleições.

A vitória em primeiro turno acontece quando um candidato tem 50% dos votos válidos mais um voto.

Números de votos válidos, segundo a Pesquisa Datafolha:

Lula (PT): 50%

Jair Bolsonaro (PL): 36%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Segundo turno

Num cenário de segundo turno, ainda conforme a pesquisa Datafolha desta quinta (29), Lula tem 54% dos votos válidos e, Bolsonaro, 39%.

Pesquisa Datafolha

O Datafolha ouviu 6,8 mil pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Folha de S. Paulo e pela Rede Globo.