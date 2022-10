O que estava escrito no papel que Lula mostrou a Bolsonaro no debate da Band?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) despertou a curiosidade de usuários das redes sociais, nesse domingo (16), após mostrar rapidamente um papel para o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o debate de candidatos ao Palácio do Planalto, realizado pela TV Band.

Na ocasião, o petista questionou o mandatário: “Esse aqui é você?”. O conteúdo da página não foi revelado pelas câmeras, conforme determina as regras do programa.

Na web, diversos internautas questionaram o que teria no papel do candidato à presidência. Bolsonaro não reagiu à atitude do adversário.

Segundo o jornal O Globo, Lula exibiu uma impressão de uma matéria do portal g1 que relembra uma antiga entrevista concedida pelo atual presidente em 1992, então deputado federal. Na ocasião, ele falava sobre a pílula do aborto como solução para o controle de natalidade.

"É preciso, portanto, que todos tenhamos os pés no chão e passemos a tratar desse tema (controle da natalidade) sem demagogia, sem interesse partidário ou eleitoreiro, porque de nada adiantam nossas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, quando se está em jogo, sem dúvida, uma questão bem mais grave e que, de fato, interessa à segurança nacional. Temos de viabilizar este país e apontar o caminho certo do desenvolvimento social e econômico", disse Bolsonaro na época.

No episódio, o assunto surgiu baseado na China, que começaria a distribuir o medicamento abortivo para controlar a explosão populacional do país.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste