Pesquisa Ipec: Lula tem 50% dos votos totais e Bolsonaro, 43%

A terceira rodada da pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a Presidência da República, no segundo turno, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que se candidata à reeleição, aparece com 43%.

Ainda conforme a pesquisa, votos brancos e nulos somam 5%, enquanto que os indecisos representam 2%.

O Ipec entrevistou 3.008 pessoas em 184 municípios brasileiros, entre sábado (15) e esta segunda-feira (17). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

Divulgado na noite desta segunda, o levantamento foi encomendado pelo G1 e pela Globonews.

Veja o resultado da terceira rodada

Lula (PT): 50%

Bolsonaro (PL): 43%

Branco e nulo: 5%

Não sabe: 2%

Na penúltima pesquisa, divulgada sete dias atrás, Lula tinha 51% das intenções de voto e Bolsonaro, 42%.

Votos válidos

Quando considerados apenas os votos válidos, o Ipec apontou que Lula tem 54%, enquanto Bolsonaro tem 46%.

Os votos válidos são calculados excluindo os brancos, os nulos e os indecisos. Esse é o procedimento utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição, portanto, o que mais se aproxima ao resultado nas urnas.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula e Bolsonaro receberam 48,43% e 43,2%, respectivamente, dos votos totais, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).