Pesquisa Ipec: Lula tem 51% dos votos e Bolsonaro, 42%

A segunda rodada da pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a Presidência da República, no segundo turno, aponta o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 51% das intenções de voto. O atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 42%.

O Ipec entrevistou duas mil pessoas, em 130 municípios, entre sábado (8) e esta segunda-feira (10). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

Divulgado na noite desta segunda, o levantamento foi encomendado pela Globo.

Votos brancos e nulos

Ainda conforme a pesquisa, os votos brancos e nulos somam 5%, enquanto que os indecisos representam 2%.

Lula (PT): 51%

Bolsonaro (PL): 42%

Branco e nulo: 5%

Não sabe: 2%

Votos válidos

Quando considerados apenas os votos válidos, o Ipec apontou que Lula tem 55%, e Bolsonaro, 45%.

Os votos válidos são calculados excluindo os brancos, os nulos e os indecisos. Esse é o procedimento usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

No primeiro turno, Lula e Bolsonaro receberam 48,43% e 43,2%, respectivamente, dos votos.

Rejeição

A pesquisa mediu também o índice de rejeição dos dois candidatos. Os números indicam que 48% dos eleitores não votariam de nenhum em Bolsonaro. Lula é rejeitado por 42%.

Na pesquisa anterior, a rejeição de Bolsonaro era de 50%, e a de Lula 40%. Houve oscilação dentro da margem de erro.

Simulação anterior

Na última pesquisa de segundo turno feita pelo Ipec, divulgada na última quarta-feira (5), Lula tinha 51% das intenções de voto e Bolsonaro, 43%.