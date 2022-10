Izolda Cela rebate Bolsonaro após associação de analfabetismo ao Nordeste: 'não conhece o Brasil'

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (6) para rebater as declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL), que relacionou a vitória de Lula no Nordeste no 1º turno das Eleições 2022 ao analfabetismo.

Em uma série de tuítes, Izolda citou os índices de Educação no Ceará e criticou o conhecimento do atual chefe do Executivo sobre as diferentes regiões do País.

"O presidente dá provas evidentes do que já se sabe: ele não conhece o Brasil e não tem respeito pelas pessoas. Infelizmente, o analfabetismo ainda é um problema brasileiro. Ele não sabe disso porque o Governo Federal não dialoga com estados nem com municípios", começou a governadora.

Ao falar sobre o assunto, Izolda comentou sobre o Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), que pretende a alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática até o 3ª ano do Ensino Fundamental.

"De acordo com os dados do Inep/MEC, o Ceará tem atualmente 87 das 100 escolas com melhores desempenhos no País nos anos iniciais do ensino fundamental", continuou na publicação seguinte.

Nos comentários, seguidores da governadora apoiaram o posicionamento, ressaltando a importância de Izolda, que foi secretária da Educação, para o desenvolvimento dos índices em escolas públicas do Ceará nos últimos anos.

Números do primeiro turno

Legenda: Lula e Bolsonaro disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro Foto: Thiago Gadelha

O Nordeste foi a região em que os dois principais candidatos à Presidência tiveram a maior diferença de votos: Lula fez 66,76%, contra 26,97% de Bolsonaro. O petista também venceu no Norte, mas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste o atual presidente saiu vencedor.

No primeiro turno das eleições, Lula obteve 48,43% dos votos válidos e Bolsonaro teve 43,2%. O petista recebeu 57.259.405 votos do eleitorado, enquanto o atual presidente conseguiu o apoio de 51.072.234 eleitores.