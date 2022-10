Pesquisa Ipec: Lula tem 51% dos votos e Bolsonaro, 43%

A primeira rodada da pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a Presidência da República, no segundo turno, aponta o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 51% das intenções de voto. O atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 43%.

O Ipec entrevistou duas mil pessoas entre os dias 3 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

Divulgado na noite desta quarta-feira (5), o levantamento foi encomendado pelo G1, pela GloboNews e pela TV Globo.

Votos brancos e nulos

Ainda conforme a pesquisa divulgada nesta quarta, os votos brancos e nulos somam 4% das intenções, enquanto que os indecisos representam 2%.

Lula (PT): 51%

Bolsonaro (PL): 43%

Branco e nulo: 4%

Não sabe: 2%

Votos válidos

Quando considerados apenas os votos válidos, o Ipec apontou que Lula tem 55%, e Bolsonaro, 45%.

Os votos válidos são calculados excluindo os brancos, os nulos e os indecisos. Esse é o procedimento usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula e Bolsonaro receberam 48,43% e 43,2%, respectivamente, dos votos.

No páreo com os dois estavam, também, Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'Ávila (Novo), Padre Kelmon (PTB), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU) e Constituinte Eymael (DC).

Simulação anterior

Na última simulação de segundo turno feita pelo Ipec, divulgada na véspera da votação no domingo (2), Lula tinha 52% das intenções de voto e Bolsonaro, 37%.