Izolda Cela, governadora do Ceará, vota no bairro Farias Brito

A governadora do Ceará, Izolda Cela, chegou ao Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), no bairro Farias Brito, em Fortaleza, por volta das 15h30 deste domingo (2). Ela estava acompanhada dos candidatos ao Governo do Estado, Elmano de Freitas (PT) e ao Senado, Camilo Santana (PT).

Além deles, a comitiva contava com a presença de apoiadores, assessores, do marido e do neto. Na ocasião, Izolda Cela utilizou o e-Título para identificação. No local, tirou foto com Camilo e Elmano, enquanto na saída, cumprimentou os eleitores.

Legenda: Izolda usou o e-Título para identificação Foto: Maristela Gláucia

Após votar, Izolda relatou que, em âmbito nacional, deseja que o Brasil possa voltar ao "rumo certo", de mais esperança, prosperidade, respeito e paz. "Que nós possamos virar essa página triste dessa política recente do País", disse.

Para o Estado, ela reforçou a defesa da continuidade do projeto de gestão que vem sendo feito no Ceará e da aliança ampla.

Izolda Cela Governadora do Ceará "Temos esperça que nós possamos, aqui no Ceará, dar sequência a um projeto que nós acreditamos que vem trazendo benefícios pro povo, que vem garantindo vitória. Claro que tem muitos desafios, muita coisa pra fazer, mas a disposição é sempre essa, que quem venha na sequência possa fazer mais e melhor do que o que pro anterior".

No local, o candidato Elmano também se posicionou em defesa do projeto da candidatura petista.

"Eu tenho muita tranquilidade que nós estamos nesse projeto pra defendê-lo e fazer ele avançar no Ceará. Nós vamos dialogar com todos aqueles que querem a continuidade desse projeto. Vamos jogar com todos", concluiu.