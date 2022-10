Sarto Nogueira, prefeito de Fortaleza, vota no bairro Luciano Cavalcante

O prefeito de Fortaleza Sarto Nogueira (PTB) votou por volta das 13h deste domingo (2), na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no bairro Luciano Cavalcante, na Capital. Ele estava acompanhado do candidato ao Governo do Estado, Roberto Cláudio (PDT), e outros aliados políticos.

Na ocasião, ele celebrou a tranquilidade em que ocorre o pleito. "Acho que é o momento mais rico da democracia. A cereja do bolo é o dia da eleição. A gente, por onde anda, tem visto manifestações pacíficas, ordeiras, a grande maioria da população está divergindo com muita educação".

O chefe do Executivo municipal ainda reforçou o apoio ao colega de legenda. "Eu tenho a certeza que vou votar no candidato que é melhor preparado, o cara que foi oito anos prefeito de Fortaleza", completou.

Ao lado do político, ainda estava a esposa de Roberto Cláudio, Carolina Bezerra, o vice-prefeito da Capital, Élcio Batista (PSD), e a candidata ao Senado Federal, Erika Amorim (PSD).