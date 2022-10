Cinco pessoas são presas no Ceará por crime eleitoral neste domingo (2)

Até as 12h40 deste domingo (2), horário do último balanço da Operação Eleições 2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 5 prisões no Ceará por crime eleitoral. Considerando todos os estados e o Distrito Federal, foram 250 capturas.

As ocorrências anotadas no Ceará foram motivadas por compra de votos e corrupção eleitoral. Não há informações sobre as cidades em que as práticas ilícitas ocorreram, o perfil e as circunstâncias das irregularidades.

Outros crimes, como boca de urna, tentativa de violação do sigilo do voto e transporte irregular das urnas, não tiveram registro no Ceará.

Nacionalmente, o país já registrou a prisão de 250 pessoas. Roraima está no topo da lista com 33 detenções. Em seguida, aparecem Pará e Paraíba, empatados com 25 prisões. Veja lista completa abaixo:

Roraima - 33

Pará - 25

Paraíba - 25

Amazonas - 23

Amapá e Minas Gerais - 21

Acre - 18

Espírito Santo - 14

Maranhão e Rio de Janeiro - 10

Mato Grosso do Sul - 7

Distrito Federal - 6

Ceará e Rio Grande do Sul - 5

Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Tocantins - 4

Pernambuco e Rondônia - 3

Goiás, Paraná e São Paulo - 2

Piauí e Santa Catarina e Sergipe - 1

Alagoas e Bahia - 0

Crimes eleitorais

As forças de segurança já computaram, ao todo, 663 crimes eleitorais no país. Desse total, foram 148 por boca de urna, 25 casos de compra de votos/corrpução eleitoral, 18 ocorrências de transporte ilegal de eleitores e 17 violações de sigilo do voto.

A Operação Eleições 2022 conta com cerca de 500 mil agentes da segurança pública estão mobilizados para garantir a segurança dos brasileiros. Além do grande efetivo, cerca de 70 mil viaturas, 3 aeronaves e 9 embarcações estarão de prontidão em todo o país.