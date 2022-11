Bolsonaro faz primeiro pronunciamento após derrota nas urnas; veja detalhes

Na tarde desta terça-feira (1º), o presidente Jair Bolsonaro faz o primeiro pronunciamento público, no Palácio da Alvorada, em Brasília, após a derrota presidencial no segundo turno das Eleições 2022.

O parlamentar passou mais de 43 horas em silêncio sobre o resultado das urnas. Desde a manhã, o chefe do Executivo está reunido com ministros para avaliar o discurso.

Às 19h57 de domingo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT),que obteve 50,90% dos votos válidos.

BOLSONARO E MINISTROS AVALIARAM DISCURSO

Na última segunda-feira (31), ministros próximos do presidente se reuniram com ele no Palácio do Planalto e avaliaram o discurso a ser lido pelo mandatário da República sobre o resultado das eleições, segundo relato de auxiliares do chefe do Executivo.

A informação é que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, das Comunicações, Fábio Faria, da Economia, Paulo Guedes, das Relações Internacionais, Carlos França, e a presidente da Caixa, Daniela Marques, se reuniram antes de encontrar Bolsonaro.

Na reunião, os ministros redigiram um discurso para o presidente e foram ao gabinete de Bolsonaro apresentar o texto.

Segundo aliados, o presidente ainda se recusa a falar sobre como será sua atuação política durante a gestão do petista.