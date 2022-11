Em nota, STF considera que Bolsonaro reconheceu derrota nas eleições

O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou importante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) e identificou a fala como reconhecimento do resultado das eleições. Bolsonaro fez, na tarde desta terça-feira (1°), o primeiro discurso após a derrota nas urnas.

"O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições" diz nota oficial da Corte, publicada no fim da tarde desta sexta-feira (1º).

A Corte espera que o presidente recue para distensionar o clima de conflito espalhado pelas estradas e rodovias do País, que segue a quase dois dias bloqueadas por manifestantes inconformados com a derrota do presidente para Lula.

Pronunciamento de Bolsonaro

No pronunciamento, após quase 48 horas em silêncio sobre o resultado das urnas, Bolsonaro agradeceu aos 58 milhões de brasileiros pelo voto e disse que "manifestações pacíficas são bem-vindas".

O presidente afirmou que os bloqueios promovidos em rodovias por manifestantes são "fruto da indignação e sentimento de injustiça", mas criticou o cerceamento do direito de ir e vir. Ele não falou sobre o resultado do segundo turno nem citou o nome do candidato eleito.

Após o pronunciamento do presidente, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), afirmou que dará início à transição de governo.

Bloqueios ilegais em rodovias

Manifestantes bloqueiam ilegalmente trechos de rodovias em todo o País, desde domingo (30). Os atos se intensificaram logo após o resultado das urnas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as interdições escalonaram na madrugada da segunda-feira (31) e seguiram em crescente até a madrugada desta terça, quando atingiram o pico de 421 trechos bloqueados. O último boletim da PRF, de 18h de terça, aponta que 392 manifestações já foram desfeitas e 438 autuações foram registradas.

Ainda na noite de segunda (31), o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que a PRF e os policiais militares dos estados adotassem as medidas necessárias para desobstruir imediatamente as vias ocupadas ilegalmente. Também foi ordenado aos agentes que identificassem, multassem e prendessem os responsáveis pelos bloqueios.