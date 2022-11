Justiça determina que polícia desbloqueie rodovias em pelo menos seis estados

A Justiça Federal determinou que as forças policiais atuem em pelo menos seis estados para desbloquear estradas tomadas por manifestações.

Segundo o último balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado às 20h33, já foram registrados pelo menos 316 interdições ou bloqueios em 25 estados e no Distrito Federal. O órgão apontou que 75 manifestações já foram desfeitas. Apenas o Amapá segue sem ocorrências.

Segundo a CNN, varas da justiça do Rio Grande do Sul, Pará, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul já decidiram pela ação imediata da polícia para liberar as vias.

As decisões de Rio Grande do Sul, Pará, Goiás e Paraná atendem a um pedido da Advocacia Geral da União.

No início da noite desta segunda-feira (31), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou que a PRF e as polícias militares de todos os estados tomem todas as medidas necessárias para a desobstrução das vias.

Protestos em diversos estados brasileiros começaram a ser organizados após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições, na noite deste domingo (30).

Parte das manifestações é organizada por caminhoneiros. A Confederação Nacional do Transporte (CNT) já se posicionou contrária às paralisações.

Entre os estados que tiveram maior número interdições, Santa Catarina registrou 46 bloqueio, Mato Grosso do Sul, 32 interdições e Paraná, 29 interdições.

Protestos no Ceará

O último balanço da PRF aponta 1 interdição em rodovia federal no Ceará. No início da noite desta segunda-feira (31), manifestantes bloquearam pelo menos dois pontos da BR-116, em Fortaleza.

Houve um incêndio no km 3 da BR-116, no bairro Aerolândia. A ação ocorreu pouco antes das 20h e foi controlada às 20h19, segundo a PRF.

Outro bloqueio foi informado pela PRF, desta vez no km 15 da BR-116. às 21h15.