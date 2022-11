Alckmin é escolhido como coordenador da transição de governo; entenda

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), foi escolhido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para ser o coordenador da transição de governo. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (1º) pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann.

De acordo com o jornal O Globo, que divulgou a informação, a escolha de Alckmin é um aceno ao centro e está alinhada aos discursos de vitória feitos por Lula. Nas primeiras declarações após o resultado do pleito, o petista falou que construiria o novo Governo em amplo diálogo com diferentes partidos políticos.

Hoffmann e o ex-ministro Aloizio Mercadante, que coordenou o programa de governo da candidatura de Lula, também devem participar da equipe de transição. Além deles, outras pessoas também serão escolhidas.

Gleisi Hoffmann Presidente nacional do PT Como o Mercadante foi coordenador de programa de governo e tem essa relação com os nossos programas, ele vai estar junto na equipe e eu também vou estar junto na parte da política e na relação com os partidos. Quero deixar claro que vamos ter nessa comissão a participação de todos os partidos que tiveram conosco nessa caminhada".

'Não há decisão sobre ministério'

Hoffmann afirmou, também, que os indicados para a equipe de transição não necessariamente serão nomeados ministros do novo Governo Lula. "Não há decisão sobre ministério. O presidente Lula não abriu essa discussão", afirmou.

Junto à presidente do PT, Mercadante e Alckmin viajarão para Brasília ainda nesta semana para iniciar a transição. "Nossa proposta é ir para Brasília já ter uma reunião presencial com quem for a parte do governo que vai fazer essa essa transição. Para que a gente já possa colocar em operação a equipe de transição", afirmou Hoffmann à imprensa.

Sede da transição

De acordo com O Globo, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) será a sede da transição entre os governos. O espaço foi oferecido pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.