Maior crescimento de Lula foi em Sobral, berço político de Ciro Gomes

Antigos aliados, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificaram o distanciamento no primeiro turno das eleições deste ano com troca de ataques, críticas e acusações.

O PDT, porém, no segundo turno, resolveu apoiar o petista na disputa contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Conforme o resultado das urnas no último domingo (30), foi na cidade de Sobral, berço político de Ciro Gomes, que Lula conseguiu ter o maior crescimento no número de votos entre o primeiro e o segundo turno.

Na cidade, o petista recebeu apoio de 69% dos eleitores, totalizando 82,9 mil votos.

Desse montante, 16,2 mil aderiram à campanha de Lula somente no segundo turno. Um aumento de 24,4% em relação aos votos obtidos pelo petista no primeiro turno no município.

Apoio pedetista

Derrotado nas urnas, Ciro anunciou, logo após o primeiro turno, que seguiria a decisão do PDT de apoiar a candidatura de Lula. O pedetista, porém, não fez qualquer ato de campanha e adotou a reclusão ao longo do mês de outubro.

Por outro lado, em Sobral, o senador Cid Gomes (PDT), e o prefeito da cidade, Ivo Gomes (PDT), irmãos de Ciro, se empenharam na campanha petista, articulando apoio de lideranças locais, promovendo caminhadas e carreatas em prol do candidato do PT.

Em cidade do entorno de Sobral, Lula também ampliou significativamente a votação no segundo turno. Na cidade de Varjota, por exemplo, o petista teve 19,83% a mais de votos que no primeiro turno. Em Forquilha, o aumento foi de 13,14%.

Em média, nos 18 municípios que compõem a região do Sertão de Sobral, Lula recebeu apoio de 78,27% do eleitorado.