Vitorioso nos 184 municípios, Lula teve mais de 90% dos votos em cidades do Cariri; veja quais

Eleito na noite de domingo (30), o próximo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), encontrou no Ceará um dos maiores apoios do País, garantindo uma ampla vantagem sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições.

Entre os cearenses, foi dos eleitores do Cariri que o petista recebeu mais votos. Na região, estão as cinco cidades onde Lula foi mais bem votado no Estado.

Entre elas, há três onde o percentual de apoio ao candidato do PT superou a marca de 90%. O melhor desempenho do presidente eleito foi em Araripe, onde 91,48% dos votos válidos registrados foram para ele. Já Bolsonaro amargou um apoio de apenas 8,52% dos araripenses.

Em Altaneira, também no Cariri, Lula novamente impôs uma ampla vantagem sobre Bolsonaro. O petista foi votado por 90,82% dos eleitores da cidade, enquanto o adversário recebeu 9,18%.

A terceira cidade onde o petista atingiu a marca de 90% dos votos foi em Potengi, onde ele foi votado por 90,14% do eleitorado da cidade. Bolsonaro ficou com 9,86%. Em média, o presidente eleito teve votação de 85,31% na região do Cariri, que engloba 29 cidades.

Apoio expressivo

Ao todo, no Ceará, Lula recebeu 69,9% dos votos, o que lhe rendeu uma vantagem de 2,1 milhões de eleitores. Bolsonaro também ampliou a votação no Estado, mas ficou com apenas 30% dos votos.

Em 88 cidades cearenses, o candidato do PT recebeu votação superior a 80% dos eleitores. Lula também ganhou em todas as cidades do Ceará.

O pior desempenho do petista foi em Morrinhos, no Litoral Norte, onde recebeu 52,13% dos votos válidos.