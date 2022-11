Raio X do 2º turno: Veja o que mudou no desempenho de Lula e Bolsonaro nas cidades do Ceará

Eleito presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu, no último domingo (30), a vantagem que teve no Ceará no primeiro turno. Nas duas vezes que os eleitores do Estado foram às urnas, o petista liderou a disputa vencendo o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre um turno e outro, no entanto, houve mudanças no desempenho dos dois candidatos em cidades cearenses estratégicas e sobre fatias significativas do eleitorado.

Ao todo, Lula obteve 3,8 milhões de votos no Ceará – 69,97% dos votos totais –, enquanto Bolsonaro acumulou 1,6 milhão – 30,03%. Na prática, o petista teve uma vantagem de mais de 2 milhões de votos dos cearenses no segundo turno.

No primeiro turno, o candidato do PT havia recebido 3,5 milhões de votos, atraindo uma fatia de 65,91% dos eleitores. Já Bolsonaro havia registrado 1,3 milhão, recebendo apoio de 25,38% do eleitorado.

Lula no segundo turno

O candidato vitorioso conquistou apoios importantes em áreas estratégicas, como em Sobral, onde ele teve um acréscimo de 16 mil votos no segundo turno. A cidade é berço político de Ciro Gomes (PDT), adversário do petista no primeiro turno, mas que seguiu a posição do partido de apoiar o candidato do PT no segundo turno.

3.807.891 de votos foram dados a Lula pelos cearenses no segundo turno

Em municípios do entorno da cidade, Lula também conseguiu conquistar mais eleitores na reta final da disputa contra Bolsonaro.

Outra demonstração de força do petista ocorreu na região do Cariri, onde ele recebeu votação superior a 90% em três cidades: Araripe, Altaneira e Potengi. O postulante do PT recebeu votação superior a 80% em 88 cidades do Ceará, quase metade do território do Estado.

Bolsonaro no segundo turno

Mesmo derrotado, Bolsonaro também mostrou sua força, especialmente em algumas regiões do Estado. O candidato do PL travou disputas acirradas em municípios como Morrinhos e Marco, no Litoral Norte, com desempenho superior a 45% de apoio nas urnas.

1.634.477 foram obtidos por Bolsonaro no segundo turno no Ceará

Em Eusébio e Fortaleza, o atual presidente também superou a marca de 40% de apoio do eleitorado. Na Grande Fortaleza é onde o presidente tem o melhor desempenho no Estado.

Em média, ele recebeu 33,63% dos votos na região. Além da Capital, onde ele contabilizou apoio significativo, Bolsonaro ainda teve votações expressivas em Maracanaú e Caucaia.