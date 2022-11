Bolsonaro cresce em todas as cidades do Ceará e ultrapassa 40% em quatro municípios

Entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições deste ano, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu convencer mais 256,6 mil eleitores cearenses de apoiá-lo. Mesmo derrotado nas eleições e sem conseguir superar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos 184 municípios do Ceará, o candidato do PL superou a marca de 40% dos votos dos eleitores de quatro cidades.

Foi em Morrinhos onde o candidato do PL chegou mais perto de derrotar o petista no Ceará. Ao todo, Bolsonaro recebeu apoio de 47,87% do eleitorado da cidade. Em Marco, o presidente recebeu 46% dos votos.

A disputa entre Lula e Bolsonaro também ficou acirrada em dois municípios estratégicos no Ceará. Na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o candidato do PL teve 44,57% dos votos. A cidade é liderada por Acilon Gonçalves, presidente do PL no Ceará e um dos responsáveis por coordenar a campanha da sigla.

Outro desempenho importante de Bolsonaro foi em Fortaleza, onde recebeu 41,82% dos votos. Na Capital, o presidente tem um aliado de peso, o deputado federal Capitão Wagner (União), que disputou o Governo do Ceará, foi derrotado, mas venceu na Cidade. Fortaleza, no entanto, deu a segunda maior vitória ao petista entre as capitais brasileiras – ficando atrás apenas de Salvador.

Apoios no segundo turno

O resultado das urnas também mostra que Bolsonaro conseguiu atrair mais apoios no segundo turno em todas as cidades cearenses.

Em sete cidades, o presidente ampliou em mais de 30% os votos entre os dois turnos da eleição. O caso onde o aumento do apoio foi mais expressivo foi em Meruoca, no Sertão de Sobral, onde o presidente recebeu 1,4 mil votos no primeiro turno e 2 mil no segundo turno, um aumento de 38,3%. Em Jardim, no Cariri, o candidato do PL recebeu 33,12% mais votos no segundo turno.