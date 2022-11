Saiba em qual cidade Bolsonaro teve o melhor desempenho no Ceará no 2º turno

A cidade de Morrinhos, no Litoral Norte, pode ser considerada a cidade mais bolsonarista do Ceará. No município, o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), recebeu o maior percentual de apoio no Estado, com 47,87% dos votos.

Mais que isso, entre o primeiro e o segundo turno, o candidato do PL ampliou em 12,3% o número de votos, recebendo apoio de mais 722 morrinhenses. Apesar do bom desempenho na cidade, Bolsonaro também foi derrotado no município pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recebeu 52,13% dos votos.

Outro resultado semelhante do candidato do PL foi em Marco, também no Litoral Norte. Lá, Bolsonaro recebeu 46% dos votos, seu segundo melhor desempenho no Ceará. Entre o primeiro e o segundo turno, o postulante ampliou em 904 o número de votos no município, reduzindo a distância em relação a Lula.

Desempenho na Grande Fortaleza

O candidato do PL obteve ainda resultados expressivos em dois municípios estratégicos no Ceará. Na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o candidato do PL teve 44,57% dos votos.

Bolsonaro é apoiado na cidade pelo prefeito Acilon Gonçalves, presidente do PL no Ceará e um dos responsáveis por coordenar a campanha da sigla no Estado. No município, o correligionário do mandatário teve um acréscimo de 2,7 mil votos entre os dois turnos.

Outro resultado importante de Bolsonaro foi em Fortaleza, onde recebeu 41,82% dos votos. Na Capital, o presidente tem um aliado de peso, o deputado federal Capitão Wagner (União), que disputou o Governo do Ceará, foi derrotado, mas venceu na Cidade.

Ao todo, Bolsonaro recebeu 633 mil votos em Fortaleza no segundo turno, um acréscimo de 102,8 mil votos se comparado ao primeiro turno.