Hamilton Mourão se posiciona após vitória de Lula e reconhece resultado da eleição

Hamilton Mourão, vice-presidente de Jair Bolsonaro (PL), enviou uma mensagem para Geraldo Alckmin (PSB) na tarde desta segunda-feira (31). Após o resultado das eleições de domingo (30), escreveu ao vice-presidente eleito que está à disposição para contribuir com o processo de transição dos respectivos cargos. As informações são do jornal O Globo.

Além disso, ainda declarou que as portas do Palácio Jaburu estão abertas para a visitação de Geraldo e Lu Alckmin, esposa dele. O local é a residência oficial dos vice-presidentes da República.

No entanto, Alckmin ainda não respondeu à mensagem de Mourão.

Conforme O Globo, esse foi o primeiro contato entre representantes do alto escalão do governo com a chapa vencedora.

Durante essa tarde, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho de Jair Bolsonaro, manifestou-se nas redes sociais. O político não reconheceu a vitória de Lula, apenas agradeceu à militância e afirmou que não iria "desistir do nosso Brasil".

Nenhum outro integrante do clã Bolsonaro se manifestado sobre o resultado das eleições. O próprio presidente nem sequer ainda reconheceu a vitória do oponente nas urnas, fato inédito na história do País desde a redemocratização.

Vitória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, foi eleito, no domingo (30), presidente do Brasil. Ele vai governar o País pela terceira vez. Com 50,87% dos votos válidos, o petista ganhou a disputa em segundo turno. Jair Bolsonaro (PL) teve 49,13% dos votos válidos.

O companheiro da chapa de Lula, Geraldo Alckmin, de 69 anos, foi eleito vice-presidente do Brasil. O parlamentar possui uma vasta carreira na política.

Alckmin se candidatou à Presidência da República em 2018 com uma ampla coligação, mas obteve apenas 4,76% dos votos, ficando na quarta colocação no primeiro turno.

Em 2022, filiou-se ao PSB e foi anunciado em 8 de abril como pré-candidato a vice-presidente na chapa de Lula, sendo a candidatura oficializada em 29 de julho.