Flávio Bolsonaro se pronuncia após derrota do pai nas eleições

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestou-se nesta segunda-feira (31) pela primeira vez após a derrota do pai nas urnas, na véspera. O político não reconheceu a vitória do opositor de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apenas agradeceu à militância e afirmou que não iria "desistir do nosso Brasil".

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida", escreveu o parlamentar no Twitter.

Como outros apoiadores do presidente, ele sinalizou que fará oposição ao novo Governo no Senado. "Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando", completou.

Família Bolsonaro está reservada

A declaração do primogênito do presidente vem à tona poucas horas após a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, se manifestar no Instagram sobre a derrota do marido. Nos 'Stories', ela publicou um salmo da Bíblia e afirmou que o casal seguia firme, "na alegria e na tristeza".

Até então, nenhum outro integrante do clã Bolsonaro havia se manifestado sobre o resultado das eleições. O próprio presidente nem sequer ainda reconheceu a vitória do oponente nas urnas, fato inédito na história do País desde a redemocratização.