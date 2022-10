Michelle explica unfollow de Bolsonaro e se posiciona após derrota presidencial

A atual primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, se manifestou publicamente pela primeira vez após a derrota de seu marido, o presidente Jair Bolsonaro (PL), nas urnas, neste domingo (30). Nos 'Stories' do Instagram, a "filha de cearense" compartilhou um trecho da Bíblia que trata da exaltação de todas as nações a Deus.

"Salmos 117: Louvai ao senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor", escreveu a primeira-dama, por cima de um fundo degradê em verde e azul.

Além disso, sobre o fato de ela e Bolsonaro não se seguirem mais na rede social, que repercutiu na mídia nesta segunda-feira (31), Michelle alegou que não é o marido quem gerencia as próprias redes e garantiu que o casal segue firme e unido, "crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil". Ela não explicou por que parou de seguir o esposo.

Legenda: Manifestação da primeira-dama foi feita no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

"Estaremos sempre juntos, nos amando 'na alegria e na tristeza...'", completou a primeira-dama.

Bolsonaro segue sem se pronunciar

Até a tarde desta segunda, Bolsonaro segue sem se pronunciar sobre a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Pela manhã, por volta de 9h30, ele deixou o Palácio do Alvorada, onde mora, e foi para o Palácio do Planalto, sem dar declarações.

Somente quem se manifestou foi o ajudante de ordens do presidente, o tenente-coronel Mauro Cid, que avisou a ministros do Governo, na noite do domingo, que Bolsonaro havia ido dormir após a contagem dos votos ser encerrada. Às 22h06, enquanto o presidente eleito, Lula, discursava para a nação, as luzes do Alvorada foram apagadas.