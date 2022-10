Michelle Bolsonaro, Laura e 'sangue de cabra da peste': qual a relação da primeira-dama com o Ceará

Na reta final da disputa eleitoral de 2022, com o esposo, o presidente Jair Bolsonaro (PL), disputando reeleição, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, cumpre, nesta sexta-feira (14), sua primeira agenda no Ceará, em Fortaleza. A relação da intérprete de libras com o Estado, no entanto, não é novidade e está presente em discursos do presidente desde a campanha de 2018.

Michelle desembarca no Ceará no final da tarde de hoje para participar de um "Encontro com Mulheres Empreendedoras" na área nobre da Capital e de uma celebração religiosa, à noite, na periferia. Ela estará acompanhada da ex-ministra e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves.

A primeira-dama se une no Ceará a aliados e aliadas do esposo, candidato à reeleição, em busca de reverter a desvantagem eleitoral de Bolsonaro na disputa com Lula (PT). Se, em 2018, a proximidade de Michelle com o Estado ficou apenas nas falas do presidente e em acenos de aliados. Dessa vez, ela vai apostar no corpo a corpo com o eleitorado cearense.

Apesar de não ter nascido no Ceará, Michele é filha de Vicente de Paulo Reinaldo, o "Paulo Negão", como Bolsonaro o costuma chamar, nascido em Crateús, distante cerca de 360 km de Fortaleza.

Na década de 1970, ele e os três irmãos deixaram o Interior cearense rumo à Brasília, para tentar a vida. Foi lá que Paulo conheceu a mulher que traria ao mundo Michelle. A primeira-dama nasceu em Ceilândia, no Distrito Federal.

Em 2018, Bolsonaro fez questão de destacar a naturalidade, a raça e a cor da pelo do sogro para se defender de acusações sobre racismo e xenofobia.

Já eleito, o presidente da República repetiu, em suas três primeiras agendas oficiais no Estado, o parentesco na família, ressaltando principalmente o "sangue de cabra da peste" da filha, Laura.

"É uma satisfação voltar a esse Estado, afinal a minha filha Laura, de 11 anos, tem sangue na veia de um cabra da peste aqui do Ceará", afirmou o presidente em Russas, em outubro do ano passado.

Ele já havia falado da filha ser neta de "um cabra da peste de Crateús", em Juazeiro do Norte, em agosto, e também sobre Laura ter "em suas veias, sangue de cabra da peste do Ceará", em Tianguá.

Nesta última, onde esteve em fevereiro de 2021, ele completou: "Meu sogro é de Crateús, estou ligado a essa terra mais do que dar início a qualquer obra ou completar outra".

'Cidadã de Fortaleza'

Em 2019, chegou a ser anunciada uma visita de Michelle a Fortaleza. Na ocasião, ela lançaria projeto do Governo Federal com a então ministra Damares Alves, voltado ao envelhecimento saudável, e receberia o título de cidadão de Fortaleza.

A agenda, no entanto, não se cumpriu. Ainda assim, Michelle tem aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza o título de cidadã da Capital, proposto pela vereadora Priscila Costa (PL).

Na justificativa da honraria, ressalta-se a atuação da primeira-dama em projetos sociais e os laços familiares com o Ceará.

"Michelle Bolsonaro possui laços afetivos com o nosso estado e com Fortaleza, sua Capital", diz o texto.

Após diversos discursos do presidente tentando criar pontes com o Estado a partir da naturalidade do sogro e do sangue da filha, é a vez de ver o que dirá a própria Michelle na terra natal de parte da sua família.