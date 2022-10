Michelle Bolsonaro e Damares participam de evento com mulheres e de culto em Fortaleza; veja agenda

A primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), participam, nesta sexta-feira (14), de evento com mulheres e culto em uma igreja de Fortaleza. As informações foram confirmadas pela coordenadora da campanha feminina do Bolsonaro no Ceará, vereadora Priscila Costa (PL).

As duas cumprem agenda de campanha no Ceará um dia antes da visita do presidente, que também estará em Fortaleza no sábado (15) para ato eleitoral. No primeiro turno, Jair Bolsonaro obteve 25,38% dos votos válidos dos cearenses, ficando atrás do ex-presidente Lula (PT), que alcançou 65,91% dos votos válidos.

Michelle e Damares têm rodado o Brasil em busca de ampliar o eleitorado feminino de Bolsonaro, mirando principalmente no público evangélico e conservador.

Para Priscila Costa, a investida feminina na campanha do presidente no Ceará deve mostra resultado nas urnas.

"Vamos mostrar nas urnas que o nosso voto tem poder decisivo nas eleições e que as mulheres cearenses estão sim com o Presidente Bolsonaro", declarou Priscila Costa.

Confira a agenda de campanha de Michelle e Damares no Ceará

Sexta-feira (14)

Encontro “Mulheres com Bolsonaro”

17h30

Local: Hotel Praia Centro (Av. Monsenhor Tabosa, 740 – Praia de Iracema, Fortaleza)

“Clamor pelo Brasil”

19h30

Igreja Novidade de Vida (Rua Euclídes Onófre de Souza, 3000 – Lagoa da Sapiranga, Fortaleza)