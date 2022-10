Michelle e Jair Bolsonaro deixam de se seguir no Instagram

O presidente Jair Bolsonaro e a esposa, Michelle Bolsonaro, deixaram de se seguir nas redes sociais. O assunto virou um dos mais comentados no Twitter na manhã desta segunda (31), logo após Luiz Inácio Lula da Silva vencer as eleições à Presidência nesse domingo (30).

Desde a confirmação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro não se posicionou publicamente nas redes. Além disso, nenhum outro membro da família fez pronunciamento sobre a escolha das urnas brasileiras.

Apesar das especulações sobre a troca de unfollow nos perfis do Instagram, o casal não veio a público revelar a motivação para o ocorrido. Entre tuítes de opositores do atual presidente, alguns internautas questionaram uma possível separação entre os dois.

Legenda: Pesquisa nos perfis de ambos mostra que eles não estão se seguindo no Instagram Foto: Reprodução

Além de deixar de seguir o marido, Michelle também não segue mais o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Jair Renan, que também não seguem mais a madrasta. A primeira-dama segue apenas o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro, que também a seguem de volta.

Resultado nas urnas

Na disputa à reeleição, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente na história do Brasil a não conseguir apoio suficiente nas urnas para um novo mandato. O representante do PL acabou o 2º turno das eleições 2022 com 49,13% dos votos válidos, enquanto Lula ficou com a maioria dos votos, somando 50,87%.

No primeiro turno, Lula recebeu 48,43% dos votos. Em números absolutos, foram 57.259.504 votos.