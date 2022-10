Ao lado de Bolsonaro, Datena afirma que se manterá neutro no segundo turno

Apesar de aparecer ao lado de Jair Bolsonaro (PL) em uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (7), José Luiz Datena, apresentador da Band TV, declarou que se manterá neutro no segundo turno da eleição presidencial.

O vídeo do comunicador ao lado do presidente ganhou grande repercussão nas redes sociais. Internautas compararam o titular do 'Brasil Urgente' com um guarda-costas, já que ele apareceu calado e de óculos escuros enquanto o chefe do Executivo fazia críticas ao oponente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No Twitter, o nome de Datena ficou entre os assuntos mais comentados. Usuários deram alguns apelidos ao apresentador, como “segurança do Bolsonaro”.

"A Band é neutra"

Segundo Datena, ele não pode declarar apoio neste segundo turno das eleições, pois a Band "é neutra".

“A minha empresa, Band, é uma empresa neutra. Eu não posso me posicionar em relação apoio direto ao presidente. Não posso apoiar o presidente. Nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Lula, porque na realidade eu sou jornalista. […] Não seria ético e nem leal com minha empresa que eu assumisse uma posição. Mas vim aqui agradecer o presidente pelo que ele fez por mim”, declarou o apresentador.