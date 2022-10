Pesquisa Datafolha: Lula tem 53% dos votos válidos, e Bolsonaro, 47%

O Instituto Datafolha divulgou, nesta sexta-feira (7), pesquisa de intenção de voto para Presidência no segundo turno das Eleições 2022. É a primeira do instituto nesta etapa do pleito.

De acordo com a apuração, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta 53% das intenções de votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece com 47%. Os votos válidos excluem os brancos, os nulos e os indecisos.

Já em relação às intenções de votos totais, Lula tem 49% e, Bolsonaro, 44%. Esses números dizem respeito ao total de votos, incluindo aí nulos, brancos e indecisos.

Votos brancos e nulos registraram 6% e não sabem ou não opinaram, 2%.

NÚMEROS DE VOTOS TOTAIS, SEGUNDO A PESQUISA DATAFOLHA:

Lula (PT): 49%

Jair Bolsonaro (PL): 44%

A PESQUISA

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Globo e pela Folha de S. Paulo. O levantamento possui nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02012/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram ouvidas para a pesquisa 2.884 mil pessoas, em 179 municípios de todas as regiões do Brasil.

Primeiro turno

No primeiro turno, realizado no último domingo (2), Lula saiu na frente, com 48,43% dos votos válidos. Já Bolsonaro teve 43,2%.

Pesquisa Ipec

Já na primeira rodada da pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a Presidência da República no segundo turno, divulgada na última quarta-feira (5), Lula aparece com 51% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 43%. Quando considerados apenas os votos válidos, o Ipec apontou que Lula tem 55%, e Bolsonaro, 45%.

Ainda conforme a pesquisa, os votos brancos e nulos somam 4% das intenções, enquanto que os indecisos representam 2%.

O Ipec entrevistou duas mil pessoas entre os dias 3 e 5 de outubro.